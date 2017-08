Che tempo farà nel weekend del 19 e 20 agosto. Dopo le ondate di caldo delle scorse settimane, raramente registrate negli ultimi anni in Italia, le temperature si attesteranno su livelli vicini alla media stagionale e comunque piuttosto distanti dai picchi raggiunti a inizio mese. Almeno per la giornata di oggi, venerdì 18 agosto, le temperature saranno in linea con le medie stagionali soprattutto al centro e al sud. Dalla serata si attende invece l'arrivo una perturbazione che porterà pioggia e un deciso calo termico.

Per domani, sabato 19 agosto, il penultimo del mese, la situazione sarà differente a nord e al sud. Sono infatti previsti temporali su alta Lombardia, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli. Soleggiati il resto del nord, il centro e il sud. A nord calano le temperature, restano stazionarie e un po’ sopra ma media nel resto d'Italia. Domenica 20 agosto sono attese temperature in generale calo su tutta Italia. Si romperà il fronte dell’alta pressione e da nord arriveranno correnti instabili che porteranno nubi e locali rovesci sul medio Adriatico e verso il Sud, a partire da Campania, Basilicata e Puglia. Soleggiato altrove, ma meno caldo.

Il caldo, però, è tutt'altro che finito: per gli ultimi giorni del mese è atteso un nuovo arrivo di aria calda dal nord Africa associata all'anticiclone subtropicale. Anche se non si avranno temperature record, gli estremi termici saranno comunque molto elevati per il periodo dell'anno, con valori significativamente superiori alle medie stagionali, anche perché d'ora in poi, la temperatura media di riferimento, tenderà a diminuire progressivamente.