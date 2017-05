Ultimo weekend del mese di maggio caratterizzato da sole e caldo su tutta la penisola. L'anticiclone Hannibal si rinforza su tutto il Paese portando un atmosfera stabile su tutte le regioni. Ecco nel dettaglio le previsioni fornite dagli esperti del sito ilmeteo.it. Domani, sabato 27 maggio, avremo al mattino cielo più nuvoloso o localmente coperto sulla Pianura Padana, ma sono escluse precipitazioni. Sul resto delle regioni condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti. Domenica invece sarà una giornata di sole su tutto il Paese. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare solo le Alpi torinesi e cuneensi. Per quanto riguarda le temperature, si manterranno sopra le medie del periodo al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna, dove le massime raggiungeranno punte di 30-31 gradi ma con qualche picco superiore non escluso. Il termometro segnerà qualche grado in meno nelle regioni adriatiche e al Sud, dove non si supereranno i 25 gradi. La prossima settimana, secondo gli esperti meteo, il termometro continuerà a salire, soprattutto nei giorni tra il 29 e il 31 maggio.

Dopo Hannibal arriverà Scipione – E dopo Hannibal, negli ultimi giorni di maggio, arriverà sulla penisola Scipione. Se fino al 31 maggio l'anticiclone Hannibal comanderà il tempo sull'Italia, a partire dal primo giugno, primo giorno dell'estate meteorologica, arriverà un altro anticiclone, appunto Scipione. A cavallo della festività del 2 giugno con il nuovo anticiclone avremo bel tempo con sole prevalente al Centro, al Sud e isole maggiori. Una nuvolosità maggiore interesserà l'arco alpino, anche con isolati temporali pomeridiani, temporali che secondo i meteorologi diverranno più frequenti nel corso di sabato 3 e soprattutto domenica 4 giugno, quando questi potranno raggiungere anche la Pianura Padana. Scipione sarà un po' meno caldo di Hannibal, ma le temperature saranno comunque estive con valori sui 28-29 gradi su gran parte delle regioni.