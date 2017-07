L'alta pressione di Caronte continua a farsi sentire in Italia, eppure cominciano a vedersi i primi segni di cedimento, specialmente lungo i settori alpini. E così nel corso della giornata odierna, il Centro Sud e l’Emilia Romagna vedranno tempo stabile e caldo con temperature anche vicine ai 40°, mentre nel resto del Nord le temperature, per quanto estive, saranno più contenute. I temporali potrebbero gradualmente diventare più frequenti tra stasera e domani sull'arco alpino e prealpino e localmente sulle medio-alte pianure del Triveneto e sul Piemonte.

Secondo le attuali proiezioni, sembra probabile che la situazione di calura di questi giorni potrebbe poi sbloccarsi nel corso del weekend: l’anticiclone si indebolirà e sull'Italia si prevede l’arrivo di correnti più fresche in grado di spazzare via il caldo intenso dallo Stivale. In realtà già a partire da giovedì sera con l’arrivo di una ventilazione settentrionale più secca e fresca assisteremo ad un primo lieve calo termico che renderà il caldo meno intenso su alcuni settori del Paese. Già da Giovedì, come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it , dovrebbe esserci un modesto calo delle temperature al Centro-Sud, specie lungo le regioni adriatiche. Al Nord, temporali lungo i rilievi alpini nella giornata di Venerdì, temperature ancora elevate; qualche temporale sarà possibile anche lungo l'Appennino centrale.

Le temperature saranno comunque sopra la media e molto calde fino a domani, Mercoledì 12, da Giovedì 13 graduale diminuzione soprattutto al Centro-Sud. Ancora caldo ma con meno afa al Nord, specie al Nordovest.