Il mese di maggio è iniziato nel segno dell'instabilità a livello meteorologico, una instabilità che dovrebbe proseguire secondo gli esperti almeno fino a metà mese. A portare il maltempo in questi giorni soprattutto nelle regioni del Centro-Nord è il vortice “Igor” che continuerà ad agire anche nei prossimi giorni. Dal cuore dell'Europa Igor sta scendendo verso l'Italia, adagiandosi dapprima sull'arco alpino per poi superarlo e sostando sulle regioni settentrionali. Ciò porta piogge, temporali e freddo. In particolare, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, almeno fino a giovedì 4 maggio il tempo resterà instabile soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Oggi, mercoledì 3 maggio, prevale il maltempo sulla Lombardia centro-settentrionale, ma nel pomeriggio l'instabilità, associata a rovesci e temporali alternati a schiarite, interesserà tutto il settentrione e anche l'alta Toscana e l'Appennino centro-meridionale. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. La neve cadrà a quote superiori ai 1400 e 1600 metri.

Previsioni per giovedì 4 maggio – Domani, giovedì 4 maggio, avremo ancora tempo instabile su molte zone della penisola. Prevista in particolare possibilità di rovesci e temporali su gran parte del Nord, dal pomeriggio anche su Toscana, Marche centro-settentrionali e localmente in Umbria, soprattutto nella zona di Perugia. Nella serata di domani previsto invece un miglioramento al Nord-Ovest, mentre il tempo peggiorerà su Abruzzo, Molise e Appennino centrale. Dopo il 4 maggio gli esperti meteo prevedono un temporaneo aumento della pressione, almeno per il 5 e la prima parte del 6 maggio. Ma nel weekend potrebbero tornare le piogge e i temporali. Per quanto riguarda le temperature, sono in lenta ripresa su tutta la penisola e leggermente sotto la media del periodo al Nord.