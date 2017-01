Non si allenta la morsa del gelo sulle regioni centrali e meridionali della penisola. È particolarmente difficile la situazione in Puglia, dove nella notte ha nevicato ancora in diverse zone della regione, a Bari, Lecce, nei Comuni della Murgia, nel Tarantino. La città di Bari in particolare si è svegliata con le strade innevate e i pochi centimetri di neve si stanno adesso trasformando in ghiaccio. Oggi intanto, dopo due giorni di chiusura, le scuole sono riaperte a Bari mentre restano ancora chiuse a Lecce.

Nuove vittime per il freddo – Il maltempo che ha colpito la Puglia ha fatto anche nuove vittime. Nel Leccese un 77enne di Trepuzzi è stato trovato senza vita a casa sua. L’uomo è morto per arresto cardiaco ma, secondo i riscontri del medico legale, sarebbe stato fatale il freddo patito nei giorni scorsi. E sarebbe morto a causa del freddo anche un uomo di origine marocchina con passaporto italiano, di 57 anni, trovato privo di vita in un casolare nelle campagne del Tarantino. A quanto si apprende, l’uomo viveva da solo nel casolare privo di qualsiasi servizio.

Le previsioni per i prossimi giorni – Dopo le ultime ore caratterizzate da aria gelida e umida ora andiamo incontro a una breve pausa che durerà due giorni, in attesa che l'inverno ricarichi le pile. A partire da venerdì arriverà una nuova irruzione fredda e arriveranno nuove nevicate a bassa o bassissima quota, anche nelle regioni tirreniche. Oggi, mercoledì 11 gennaio, è previsto un generale miglioramento, salvo qualche residua debole nevicata su medio-basso versante adriatico e non mancheranno delle piogge sparse tra Sicilia e Calabria meridionale. Piovaschi pure in Liguria e alta Toscana. Domani prevalenza di sole con temperature in generale rialzo. Dal pomeriggio però previste nubi in progressivo aumento in Sardegna e sulle tirreniche, con associate deboli piogge sparse. Insistenti nevicate investiranno il confine delle Alpi. Il tempo peggiorerà nuovamente già venerdì, soprattutto sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Potrebbe seguire un peggioramento nel weekend e a inizio della prossima settimana, con nevicate diffuse.