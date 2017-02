I primi assaggi di primavera che in questi ultimi giorni hanno interessato gran parte dell'Italia non dureranno ancora a lungo. Tra stanotte e domani, infatti, una perturbazione dal nord Atlantico interesserà prevalentemente le regioni settentrionali del paese, il Levante ligure e l’alta Toscana portando nevicate anche abbondanti sulle Alpi. Da mercoledì, poi, il sole timidamente tornerà a fare capolino con tempo conseguentemente in prevalenza asciutto e temperature in lieve rialzo, sopra le medie stagionali.

A partire da venerdì, poi, aumenteranno le nubi a partire dal Nordovest, anche se in merito a questa tendenza maggiori informazioni saranno disponibili solo nei prossimi giorni.

Meteo Carnevale 2017: nuvole e piogge al nord.

Ma come sarà, più nello specifico, il tempo domani, giorno di carnevale 2017? A causa della perturbazione atlantica il cielo sarà molto nuvoloso al Nord, ma le nubi compariranno anche su Sardegna e versante di ponente della Penisola. Pioverà con maggiore probabilità su centro-est Liguria e Toscana settentrionale, ma le precipitazioni potranno interessare anche l’alta pianura lombarda e veneta, con nevicate sulle Alpi al di sopra di 1000-1.200 metri circa, più intense nel settore centrale e orientale e nelle zone di confine delle Alpi occidentali. Non sono esclusi possibili accumuli di neve fresca anche tra i 10 e i 40 centimetri. Dopo pranzo qualche pioggia isolata cadrà anche su Sardegna, Umbria, Lazio, nel resto della Toscana e nel nord della Campania. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono in aumento al Centronord, mentre le massime in calo sui settori alpini e prealpini. Venti generalmente meridionali di moderata intensità su mar Ligure, Tirreno centro settentrionale e alto Adriatico.