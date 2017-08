L'ondata di caldo record che sta investendo l'Italia è solo all'inizio ma sta già facendo sentire i suoi effetti alla popolazione, che in alcune aree del belpaese sta letteralmente boccheggiando: una di queste è la Sardegna, in particolare Capo San Lorenzo, dove alle di oggi la temperatura percepita era di ben gradi. A riportarlo è il sito dell'Aeronautica Militare nella sezione dedicata alle condizioni meteorologiche. Non va molto meglio però a Napoli, dove i gradi avvertiti sono 49, mentre a Ferrara sono 48 e a Rimini 47. Su gran parte dell'Italia la sensazione di caldo è uguale o superiore a 40 gradi.

Per quanto riguarda la Sardegna sono sette le località in cui il caldo percepito è pari o va oltre i 40 gradi: tra le più note Alghero (42 gradi) e Olbia (40), ma le temperature più alte dopo i gradi di Capo San Lorenzo, si registrano a Capo Carbonara (45 gradi) e Capo Frasca (44). Si boccheggia anche sulle isole minori: a Pantelleria si percepiscono 45 gradi, a Capri 44, a Ustica 43. Non va molto meglio neanche nelle città d'arte e nelle metropoli: 44 i gradi avvertiti a Bologna , 43 a Firenze, 42 a Venezia, 41 a Roma e Palermo, 40 a Milano.

Le temperature torride stanno investendo tutto il Paese. Ma alcune regioni sembrano particolarmente colpite. Tra queste il Friuli Venezia Giulia, dove la colonnina virtuale di mercurio è salita soprattutto ad Aviano (44 gradi), Udine (43) e Trieste (41). In Veneto, sono Treviso, Verona e Padova a stabilizzarsi sui 42 gradi percepiti, la stessa soglia raggiunta in Emilia Romagna da Forlì, Parma e Cervia. In Lazio è bollente Guidonia, alle porte di Roma, con 48 gradi percepiti; ma si sofre anche Latina e Frosinone (44). Mentre in Campania, il solleone fa sentire i suoi effetti anche a Grazzanise (49) e Palinuro (42). Non si salva nemmeno la Puglia: a Santa Maria di Leuca, nel Salento, la sensazione di caldo è di 43 gradi,44 a Brindisi, 42 a Marina di Ginosa e Galatina.