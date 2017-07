Il caldo torrido che sta rendendo la vita di milioni di persone un vero inferno ha i giorni contati: se nella prima parte della settimana ‘resisterà' in Emilia Romagna e al Centrosud, nella seconda – grazie all'arrivo di correnti più fresche – le temperature scenderanno e il caldo diventerà ben più sopportabile. A partire già da domani nel resto del Nord sarà meno caldo in seguito ad alcuni temporali che colpiranno in particolar modo le Alpi centro-orientali e l'estremo Nordest.

Queste le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it. "Nella prima parte della settimana – spiegano – sul fronte meteo non ci attendono grossi scossoni, con l'alta pressione di matrice africana che occuperà ancora gran parte del Paese. Il caldo intenso quindi è destinato a resistere tra l'Emilia Romagna e il Centrosud dove le temperature si aggireranno intorno ai 35 gradi ma con picchi massimi nelle zone interne del Centrosud, lontane dall'influenza del mare, vicini ai 40″.

Le temperature massime, in particolare, ammontano a 8-9 gradi in più rispetto alle medie di questo periodo nelle fasi di picco dell'ondata di caldo. Nel resto del Nord, precisano i meteorologi di Meteo.it, il caldo sarà leggermente meno intenso e soprattutto sulle zone montuose il tempo sarà più variabile. Le attuali proiezioni, affermano, "confermano la probabile cessazione dell'ondata di caldo anche al Centrosud nella seconda parte della settimana: in particolare le temperature subiranno un deciso calo tra sabato e domenica quando dovrebbero arrivare sull'Italia correnti piu' fresche in grado di spazzare via il caldo intenso da tutto il Paese. In realta' gia' a partire da giovedi' sera con l'arrivo di una ventilazione settentrionale piu' secca e fresca assisteremo ad un primo lieve calo termico che rendera' il caldo meno intenso e senza piu' i picchi di 40 gradi"