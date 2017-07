L'anticiclone Caronte continua a dominare sull’Italia, dove nei prossimi giorni le temperature sono destinate ad aumentare nuovamente, soprattutto al Sud. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, fino a domani si registreranno valori termici sopra la media del periodo nelle regioni del Sud, con la colonnina di mercurio che è destinata a salire rapidamente fino a raggiungere valori oltre i 33-35 gradi su Calabria, Puglia, Basilicata. Caldo torrido anche in Sicilia, dove si supereranno i 40 gradi in particolare nel Catanese (si prevedono temperature fino a 42-43 gradi). Caldo infine anche in Sardegna, soprattutto sul Medio-Campidano. Nelle regioni del Centro si registrano valori termici leggermente inferiori, ma pur sempre sopra la media del periodo. In particolare gli esperti meteo invitano a fare attenzione all'entroterra Laziale, dove si prevedono 34 gradi nel Viterbese e fino a 36 gradi tra Umbria e Marche.

Estate 2017 rovente – Per gli esperti meteo è ancora presto per tracciare un bilancio, ma l'estate 2017 potrebbe passare alla storia come una delle più roventi di sempre. Anche la prossima settimana dovrebbe infatti essere caldissima: per i meteorologi tra il 19 e il 23 luglio un sistema depressionario incentrato tra Spagna e Francia faciliterà l'arrivo di aria decisamente rovente sulle regioni meridionali e centrali.

Temporali in arrivo al Nord – I meteorologi intravedono comunque i primi segni di cedimento, sopratutto lungo i settori alpini. Nelle prossime ore infatti i temporali diverranno gradualmente più frequenti sull'arco alpino e prealpino e localmente sulle medio-alte pianure del Triveneto e sul Piemonte. Al Nord si prevedono in particolare temporali lungo i rilievi alpini nella giornata di venerdì 14 luglio e qualche temporale sarà possibile anche lungo l'Appennino centrale. Sabato tempo via via più instabile sulle regioni meridionali, con piogge e temporali pomeridiani in formazione lungo l'Appennino.