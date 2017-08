Caldo da record sulla penisola. Come ampiamente annunciato dai meteorologi, quelli che stiamo vivendo sono giorni “infernali”, con l’anticiclone Lucifero che convoglierà imponenti masse d'aria africane verso quasi tutto il Paese. Le temperature da Nord a Sud oscillano tra i 35 e i 40 gradi ma si raggiungeranno anche punte fino a 46 gradi. Ecco nel dettaglio l'analisi degli esperti del sito ilmeteo.it: sono caldissime le regioni del Nord, soprattutto sui settori della pianura centro-orientale dove i valori massimi potrebbero superare i 40-42 gradi. Altrove si segnalano valori sui 35-38 gradi diffusi. Fa molto caldo anche nel Centro-Italia, e in particolare sul Lazio i valori potranno superare facilmente i 40 gradi come a Roma e anche a Firenze. Nelle zone interne questo valore potrebbe essere superato. Le regioni meridionali, invece, verranno colpite più duramente nel primo weekend del mese di agosto. I valori comunque si assesteranno attorno ai 34-37 gradi, con punte di 40-41 gradi in Puglia. Caldo eccezionale anche nelle due isole maggiori: valori altissimi sono previsti in Sardegna, dove nelle zone interne si potranno registrare anche 46 gradi. In Sicilia, invece, previsti 42 gradi soprattutto nell'Agrigentino.

Le città con il bollino rosso – Oggi, martedì 1 agosto, è una giornata da caldo torrido, ma è mercoledì il giorno in cui in ben sedici città è previsto il cosiddetto “bollino rosso”. Dall'aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute emerge che in queste ore l'allerta di livello 3 riguarderà Campobasso, Frosinone, Pescara e Roma. Altre città come Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Firenze, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo saranno un gradino appena sotto il livello da “bollino rosso”. Mercoledì 2 agosto invece caldo rovente da bollino rosso a Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.