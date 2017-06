L’estate inizia a far sul serio nel corso di questa seconda settimana di giugno. L’anticiclone Giuda sta portando una ondata di caldo africano su tutta la penisola e in particolare sono le zone del Nord quelle in questi giorni più roventi. Emilia Romagna, Lombardia e Veneto le regioni che registreranno valori più alti; Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Lodi, Pavia, Verona, Rovigo e Padova le province in cui le temperature massime fino al 15 giugno arriveranno a sfiorare i 38 gradi. Ma non si scherza neppure al Sud, e in particolare tra Puglia e Basilicata si raggiungeranno tra oggi, 13 giugno, e domani 14 giugno i 38 gradi. Fa molto caldo inoltre in Sicilia, dove la giornata più calda – con punte di 38-40 gradi – sarà venerdì 16 giugno. In generale si registrano valori sopra la media del periodo di circa 6-7 gradi. La percezione del caldo sulla pelle potrà essere localmente accentuata dal disagio dell’afa, soprattutto in Pianura Padana, nelle zone interne del Centro-Sud e in Sardegna. Possibile un parziale peggioramento del tempo al Nord-Est tra mercoledì e giovedì quando l’infiltrazione di fresche correnti atlantiche potrebbe favorire la formazione di qualche temporale, senza comunque guastare del tutto il tempo e attenuare più di tanto il caldo.

Caldo torrido ma anche temporali – Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, l'anticiclone africano Giuda continuerà ancora per diversi giorni a dominare sul Paese ma ogni tanto qualche refolo di aria più fresca atlantica potrebbe interessare il Nord e i rilievi centro-meridionali. In particolare le prossime saranno giornate soleggiate e sempre più calde ovunque, da segnalare solo passaggi instabili sulle Alpi, forieri di temporali, soprattutto mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, sugli Appennini sia giovedì che sabato. Possibili forti temporali sulla Pianura Padana tra domani e giovedì.