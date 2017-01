Sono considerati i giorni più freddi dell'anno, quelli nei quali le temperature più facilmente scendono sotto lo zero e sovente ci sono nevicate, anche se in questo caso la "tradizione" commetterà, fortunatamente, un errore: i giorni della Merla – cioè il 29, 30 e 31 gennaio – saranno sì tipiche giornali invernali ma non avranno nulla a che vedere con i picchi di gelo che – soprattutto il centro sud Italia – ha dovuto conoscere nelle scorse settimane. Quel che è certo, invece, è che con i giorni della Merla l'inverno fa il giro di boa e si appresta ad iniziare l'ultima fase.

Tra il 29, il 30 e il 31 gennaio venti di Libeccio porteranno piogge soltanto su alcune regioni tirreniche e inizialmente le precipitazioni interesseranno anche il Sud. In un primo meomento un po' di instabilità interesserà le due isole maggiori e le coste ioniche con piogge e locali temporali, poi le nubi si sposteranno verso nord e porteranno piogge soprattutto sulla Toscana e Liguria di Levante, mentre nelle altre regioni il tempo risulterà più asciutto. La neve darà fortunatamente una tregua e, a parte l'arco alpino, cadrà solo in Toscana sopra i 1.300 metri di quota. Possono quindi tirare un sospiro di sollievo soprattutto le migliaia di cittadini di Marche, Umbria, Abruzzo e appennino laziale, ovvero quelli interessati dai terremoti degli scorsi mesi e dalle copiose nevicate della settimana passata.

Malgrado i giorni della merla siano considerati i più freddi dell'anno, in realtà fortunatamente non sarà così e le temperature sono previste in sensibile aumento.