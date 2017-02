L’anticiclone di San Valentino allontana dalla penisola l’inverno. Secondo gli esperti meteo del sito ilmeteo.it, solo fino a domani, martedì 14 febbraio, il tempo non sarà del tutto soleggiato sullo stivale a causa di infiltrazioni di aria fresca da est che riusciranno a penetrare nel campo di alta pressione determinando degli addensamenti nuvolosi nelle regioni del Nord, del medio Adriatico, e localmente al Sud e sulle isole maggiori, con piovaschi occasionali. Oggi in particolare avremo deboli piogge sul Piemonte occidentale, con qualche fiocco a 900/1200 metri, altri piovaschi sui settori costieri del medio e basso Adriatico e residue piogge su zone ioniche ed Est Sardegna. Ma dal giorno degli innamorati, il 14 febbraio, cambia tutto con il cosiddetto anticiclone di San Valentino.

Piogge sempre più rare dal giorno di San Valentino – A partire dal 14 febbraio, infatti, secondo i meteorologi le piogge sulla penisola si faranno sempre più rare. Previsto tempo soleggiato domani su gran parte dell’Italia con isolate foschie sulle zone di pianura e temperature in aumento con clima decisamente più mite per la stagione. Dopo San Valentino il bel tempo continuerà a dominare: mercoledì 15 febbraio e giovedì 16 previsto tanto sole e clima mite sull’Italia, soprattutto di giorno. Valori termici sono in aumento al Nord e parzialmente anche al Centro.

Il tempo cambia di nuovo a fine mese – Secondo gli esperti meteo, comunque, questa fase anticiclonica non durerà molto a lungo. Si prospetta sul finire del mese di febbraio un possibile arrivo di impulsi più instabili provenienti dal Mare del Nord, con tendenza a un moderato guasto del tempo anche sulla nostra penisola. Non è neppure escluso l'ingresso di aria relativamente fredda con il ritorno di rischio nevicate a quote medio-basse. Secondo i meteorologi, infine, con l'avvento del mese di marzo questa circolazione settentrionale instabile e anche abbastanza fredda potrebbe prendere oltremodo il sopravvento.