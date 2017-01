Dopo settimane stranamente miti e un capodanno all'insegna del sole su gran parte dell'Italia tra il 5 e il 6 gennaio – giovedì e venerdì prossimi – la neve cadrà su numerose città italiane, anche a quote molto basse e sulla costa. Come spiegano gli esperti, l'arrivo la scorsa notte di una perturbazione porterà un deciso calo delle temperature in tutta l'Europa settentrionale, Italia inclusa, con i primi fiocchi di neve che cadranno soprattutto sul medio Adriatico e al sud. Il rischio di nevicate sarà accompagnato da un crollo termico e da venti gelidi provenienti da nord. Nelle giornate di venerdì (Epifania) e sabato è previsto il picco del freddo con il rischio neve non solo sui settori interni, ma anche lungo le coste del medio Adriatico, al Sud e nel nord della Sicilia.

Non è ancora possibile stabilire con certezze le località che verranno maggiormente interessate dal maltempo, anche se le nevicate più significative si registreranno a ridosso della dorsale adriatica. Le città maggiormente a rischio neve sono Rimini, Ancona, Pescara, Teramo, Termoli, Campobasso, Foggia, Bari, Lecce, Matera, Potenza, Benevento, Avellino, Crotone, Cosenza, Catanzaro. Non è escluso che qualche fiocco possa cadere anche su Palermo e Napoli. Secondo Meteogiornale potranno verificarsi accumuli importanti dalle Marche in giù, in alcuni casi superiori a 30-40 centimetri.