Dopo qualche giorno dalle temperature tutto sommato gradevoli il caldo torna ad essere protagonista in gran parte dell'Italia, eccezion fatta per le estreme regioni settentrionali che oggi verranno lambite da una perturbazione in transito sull’Europa centrale. Tempo in prevalenza soleggiato dunque soprattutto al Centrosud e con temperature che pur alzandosi rimarranno lontane dai livelli eccezionali dell’ultima ondata di calore, attestandosi su valori di 2-5 gradi sopra le medie, specie al Centrosud, con massime quasi dappertutto fra 30 e 35 gradi e qualche picco fino a 36-37 gradi. Questa nuova fase calda durerà relativamente poco: si interromperà nel corso del weekend.

La giornata di domani sarà nel complesso tranquilla. Un po’ di nubi, per lo più sotto forma di temporanee velature, transiteranno da ovest sulle regioni settentrionali, e marginalmente al Centro. Locali addensamenti nel settore alpino, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve e occasionale piovasco. Nel resto del Centrosud cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature per lo più in lieve aumento.

Le temperature sabato scenderanno al Nord e a partire da domenica, abbastanza bruscamente, anche al Centrosud. Il calo termico sarà accompagnato, nel corso della giornata di sabato, da temporali e rovesci sul Nord Italia (interessate soprattutto le aree alpine): probabilmente domenica le piogge raggiungeranno il Centrosud, interessando con precipitazioni più abbondanti le regioni adriatiche. All’inizio della prossima settimana una depressione indugerà ancora un paio di giorni sul Meridione con altre precipitazioni e con temperature temporaneamente sotto le medie estive.

Seguirà, a partire da mercoledì prossimo, un miglioramento più generalizzato e con temperature in risalita.