Dovremo aspettare ancora alcuni giorni per vedere diradare la perturbazione meteorologica che da alcuni giorni staziona in prossimità delle regioni meridionali italiane portando piogge sparse e anche temporali. Le previsioni meteo per i prossimi giorni infatti indicano ancora tempo fortemente instabile al sud dove resta elevato il rischio di temporali almeno fino a sabato. Il maltempo, a tratti intenso, è causato da una bassa pressione che si è stabilizzata sulle regioni meridionali italiane, in particolare sul settore ionico, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it.

Per la giornata di oggi quindi avremo rovesci e temporali sparsi sul Gargano, sulle coste ioniche di Calabria e Sicilia, in estensione poi anche a Basilicata e sul basso Salernitano. Residui addensamenti sulle coste adriatiche, specie abruzzesi, ma con scarse possibilità di rovesci. Bel tempo prevalente invece sul resto d'Italia, salvo occasionali addensamenti sui rilievi, in particolare sulle zone alpine.

Situazione analoga dal punto di vista meteo anche per la giornata di venerdì 29 Settembre con piogge e temporali anche diffusi su Puglia, Basilicata e Calabria, in aumento nel pomeriggio. Rovesci più occasionali con nuvole in diminuzione invece sulla Sicilia orientale. Le nuvole però caratterizzeranno anche i cieli dell'arco alpino con locali addensamenti e deboli piogge. Tempo generalmente soleggiato o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

L'elevata instabilità meteo proseguirà almeno fino a sabato quando ci saranno gli ultimi episodi di rovesci sul settore ionico, mentre al Nord si affaccerà il settore più meridionale di una perturbazione atlantica che porterà annuvolamenti sparsi. Le temperature non subiranno sbalzi, rimanendo più o meno in media con il periodo