Chi sperava in una prima parte del mese di maggio caratterizzata da bel tempo e sole dovrà necessariamente attendere ancora qualche giorno. Il vortice Igor, come è stata chiamata la perturbazione che sta investendo l'Italia, porterà ancora condizioni di maltempo in tutto il centro nord e in parte del sud del Paese. Nella giornata di oggi il tempo peggiora dapprima sul Triveneto, quindi sull'Emilia Romagna con rovesci e temporali sparsi. Le piogge – sostengono gli esperti del sito ilmeteo.it – si spingeranno entro la fine della giornata anche al Centro-Sud con rovesci e temporali sopratutto sugli Appennini e zone limitrofe. Le coste tirreniche e adriatiche potrebbero invece essere "graziate" dalle precipitazioni, anche se le temperature saranno ben al di sotto della media stagionale. Non si escludono locali grandinate o colpi di vento improvvisi. I venti spireranno da Maestrale, impetuosi sul mar di Sardegna, ma in nottata inizieranno a girare da Bora.

Le previsioni meteo per domani, 9 maggio.

Domani, oltre ai venti di Bora arriveranno nuove piogge che interesseranno l'Emilia Romagna, l'arco alpino orientale, localmente il resto del Triveneto. Nel pomeriggio maltempo con temporali al Centro-Sud, specie sugli Appennini, ma localmente anche sulle altre zone. Altrove il tempo tenderà a migliorare gradualmente. In questi due giorni valori termici in diminuzione, soprattutto al Centro-Sud dove non si supereranno i 19/22 gradi. Un graduale miglioramento dovrebbe registrarsi in tutta l'Italia a partire da mercoledì.