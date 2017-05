Il vortice Igor ha portato e sta continuando a portare piogge e locali temporali soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, dove anche oggi sarà una giornata di forte instabilità. Domani è prevista una breve pausa dal maltempo che però, secondo gli esperti meteo del sito ilmeteo.it, tornerà nel corso del weekend con un'intensa perturbazione atlantica che seminerà temporali e locali nubifragi al Nord e parte del Centro. Nel dettaglio, oggi giovedì 4 maggio è previsto tempo instabile e possibilità di rovesci e temporali su gran parte del Nord e nel pomeriggio anche al Nord-Est. Dal pomeriggio-sera arriveranno piogge anche su Toscana, Marche centro-settentrionali, localmente su Umbria in particolare nel Perugina e nel Lazio settentrionale. Entro stasera migliora invece al Nord-Ovest. Domani, venerdì 5 maggio, tornerà il bel tempo su gran parte della penisola e qualche temporale potrà interessare solo le Alpi del Friuli Venezia Giulia orientale. Qualche pioggia isolata potrebbe infine colpire i monti abruzzesi e marchigiani.

Nuova perturbazione nel weekend – Ma nel fine settimana, secondo quanto prevedono gli esperti, arriverà una nuova perturbazione atlantica che, comandata dal vortice Igor, interesserà soprattutto il Centro-Nord. Sabato 6 maggio la giornata inizierà col bel tempo, ma nel corso del pomeriggio peggiorerà rapidamente al Nord-Ovest con piogge e temporali che aumenteranno d'intensità nel corso delle ore. Precipitazioni in estensione al resto del Nord Toscana e Umbria. Domenica 7 maggio previste ultime piogge al Nord, specie sui settori orientali montuosi. Instabilità invece al Centro, specie lungo l'Appennino, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, con precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Per quanto riguarda le temperature ci sarà un graduale aumento in particolare al Sud, dove si raggiungeranno anche i 24-25 gradi.