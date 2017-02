Il mese di febbraio ha regalato molte giornate soleggiate e con temperature primaverili ma, dopo questo weekend instabile, per ricordarci che l'inverno non è ancora finito arriverà una nuova ondata di maltempo sulla penisola. Sole e temperature gradevoli potrebbero infatti presto diventare solo un ricordo e lasciare spazio a giornate fredde e piovose. In particolare, secondo quanto spiegano gli esperti de ilmeteo.it. a partire dal 24 febbraio sull’Italia è attesa una nuova ondata di maltempo. Il peggioramento potrebbe avere caratteristiche prettamente invernali su diversi regioni, con la neve che cadrà a bassa quota sulle Alpi e in Appellino. Gli esperti del sito ilmeteo.it spiegano che questa tendenza è prevista dal modello del Centro Europeo, ECMWF.

Nuovo peggioramento dal 23-24 febbraio – Nei dettagli, il tempo inizierà a peggiorare debolmente sulle regioni tirreniche con qualche pioggia a partire dal 23-24 febbraio. Previste poi nubi diffuse sul resto delle regioni a causa del richiamo di venti più umidi di Libeccio. Tra il 25 e il 26 febbraio formazione di bassa pressione dal mar Ligure verso le regioni centrali: inizialmente le piogge interesseranno il Nord-Italia, poi si sposteranno velocemente al Centro dove risulteranno anche forti e sotto forma di locali nubifragi o temporali intensi.

Le previsioni de ilmeteo.it – “Dopo il 24 febbraio – si legge sul sito de ilmeteo.it – il flusso perturbato Nordatlantico scenderà vistosamente di latitudine, raggiungendo presto il Mediterraneo centrale. Si attiveranno correnti di Libeccio che porteranno piogge su regioni tirreniche e Nordest. Poi l'ulteriore abbassamento di latitudine del flusso nordatlantico riuscirà ad attivare una bassa pressione sul mar Tirreno che spostandosi verso Sudest richiamerà aria più fredda dai quadranti nordorientali”.