Chi pensava che il gelo e la neve che nelle ultime due settimane non hanno dato tregua specialmente al Centro Italia dovessero lasciare spazio a temperature più miti e ad un tempo sereno resterà sicuramente deluso. A bloccare la situazione meteo è una robusta e vasta area di alta pressione che dal medio Atlantico si allunga con decisione verso la Scandinavia tagliando fuori dal percorso delle umidi ma miti correnti atlantiche gran parte dell’Europa, compresa l’area mediterranea, come evidenzia Meteo.it. “Tutte le regioni centrali sono interessate da una perturbazione importante, che sta creando problemi e che purtroppo insisterà anche nelle prossime ore – avverte il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio – le nevicate dureranno ancora un paio di giorni, almeno fino a giovedì (domani, ndr), e dunque dobbiamo attrezzarci”.

Emergenza Abruzzo.

La neve è caduta abbondantemente sulle zone appenniniche di Marche – dove molti comuni hanno deciso la chiusura delle scuole – e Umbria, sul Lazio orientale, sulle colline fiorentine, sull’Appennino tosco-emiliano e sulle zone interne della Sardegna. Ma la situazione più critica pare quella dell’Abruzzo: la Regione ha avviato le procedure per la richiesta dello stato d’emergenza e il ministro della Difesa Roberta Pinotti ha annunciato l’arrivo dell’esercito per liberare le strade dagli enormi cumuli di neve, alti fino a due metri. Mezzi spazzaneve sono in arrivo anche dal Trentino Alto Adige.

Altra neve in arrivo fino a domani.

Dunque tra oggi (mercoledì) e giovedì ci saranno ancora abbondanti nevicate sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise (entro la serata di domani nel settore abruzzese potrebbero accumularsi fino a 2 metri di neve e di conseguenza verrebbero battuti i record del 2012). In gran parte del Nord proseguirà al contrario l’assenza di pioggia e neve: non mancherà però un freddo intenso, con diffuse gelate notturne, ma asciutto. La giornata di oggi, e in parte anche quelle di domani (giovedì) e venerdì, sarà inoltre ancora decisamente ventosa. Da domenica è attesa l’arrivo di una perturbazione che, per quanto accompagnata da venti tiepidi che faranno alzare un po’ le temperature, porterà nuova neve, questa volta soprattutto al Nord.