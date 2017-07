Cattive notizie per chi aveva esultato nei giorni scorsi per un clima soleggiato ma gradevole con aria più fresca rispetto al torrido giugno. Nelle prossime ore infatti l'anticiclone Caronte abbraccerà lentamente l'Italia portando ad una nuova ondata di caldo africano con temperature record che avranno valori sopra la media del mese di quasi sei o sette gradi. Come spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, infatti, nei prossimi giorni una bassa pressione atlantica si muoverà verso il Portogallo, richiamando dal continente africano l' anticiclone che inizierà a soffiare aria calda sulla Penisola.

In particolare la situazione si evolverà a partire da mercoledì quando l'Italia inizierà a essere attraversata da masse di aria calda e umida provenienti direttamente dal deserto del Sahara. Per martedì dunque avremo ancora temperature medie nella norma del periodo con nel tempo prevalente a parte qualche temporale pomeridiano sull'arco alpino. Stessa situazione meteorologica anche mercoledì con occasionali addensamenti sull'arco alpino ma con temperature già in rialzo. Anche per giovedì ancora sole e caldo ovunque a parte rare piogge sui monti del Triveneto.

Proprio durante la giornata di giovedì avremo la prima impennata delle temperature con aumenti di 4-6 gradi nelle massime. Assisteremo dunque a valori sopra i 32/34° su molte città del Paese anche se il vero caldo arriverà nel weekend 8-9 Luglio con un picco di calore. Al Nord avremo temperature sopra i 35/37 prima nella parte centro-orientale della Pianura Padana poi al resto del aree. A Centro valori vicini ai 34/36° a Firenze e Roma, ma anche nelle zone interne delle Marche e Toscana e in Sardegna. Al sud Puglia, Basilicata e zone interne della Sicilia saranno in assoluto le aree più calde con valori massimi vicini ai 38/39°mentre altrove si raggiungeranno i 32/35 gradi