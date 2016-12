Il ciclone di Natale che ha interessato l'Italia dall’inizio della settimana sta per lasciare spazio all'alta pressione che ci terrà compagnia per molti giorni, salvo temporanei cedimenti al Sud. Come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it, da Giovedì 22 dicembre un campo di alta pressione conquisterà tutta l'Italia portando condizioni atmosferiche di stabilità. Nella giornata di oggi ci sarà ancora piogge su Sardegna orientale, Calabria ionica, Piemonte e Sicilia ionica. Domani residui temporali sul Cagliaritano, dove comunque la situazione migliorerà in giornata. Altrove bel tempo. Dunque venerdì, giorno dell’antivigilia, il tempo sarà bello su tutte le regioni. Le temperature saranno in aumento, specie di giorno e ove più soleggiato. Scenderanno di notte, specie al Nord, con valori spesso sottozero.

Per quanto invece concerne la vigilia, Natale e Santo Stefano (23, 25 e 26 dicembre) grazie proprio l'alta pressione il tempo dovrebbe essere sempre bello, prevalentemente soleggiato. Ilmeteo.it segnala soltanto il possibile ritorno di banchi di nebbia sulla Pianura Padana, specie centrale e occidentale, e una maggior nuvolosità lungo le coste, ma innocua. Le temperature saranno sempre sopra la media del periodo, sottozero di notte, almeno al Nord. Il ritorno del freddo è previsto invece tra il 27 e il 30 dicembre, quando l’aria fredda dalla Russia toccherà le regioni centro-meridionali portando maltempo invernale su queste zone.