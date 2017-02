in foto: Maltempo con pioggia e vento (LaPresse).

Dopo una breve pausa, il maltempo torna a colpire l'Italia, con pioggia e un leggero calo delle temperature su tutta la Penisola. Un sensibile peggioramento delle condizioni meteo si registreranno soprattutto il prossimo 28 febbraio, il cosiddetto martedì grasso, con il quale si chiude il fine settimana di festeggiamenti dedicati al Carnevale. Già dalla sera di lunedì 27 ci saranno nubi sparse su gran parte dell'Italia, in particolare sulla Liguria e la Toscana. Fenomeni simili sono previsti però anche in Piemonte, Lombardia e al Nordest, con nubifragi sul Friuli-Venezia Giulia, e, entro fine giornata, anche su Umbria, Lazio e Campania. Sulle Alpi ritorna anche la neve, al di sopra degli 850-1000 metri.

Una situazione, questa, dovuta alle perturbazioni atlantiche sull'Europa, della quali almeno una raggiungerà anche l'Italia all'inizio della prossima settimana. Va meglio al Sud, in particolare sulle regioni adriatiche e le Isole, dove non sono attese grandi piogge. Ma niente paura: già a partire da mercoledì 1 marzo, mercoledì delle ceneri, ci sarà un leggero miglioramento delle condizioni meteo. Il clima sarà così in prevalenza asciutto e spesso soleggiato e anche le temperature saranno in lieve aumento, sopra le medie stagionali.