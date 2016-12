Sarà una notte di San Silvestro all'insegna del gelo quella che andranno ad affrontare quest'anno gli italiani. La nuova ondata di freddo che ha colpito la Penisola già nelle scorse ore, infatti, si farà sempre più intensa proprio durante il Capodanno portando a condizioni meteo rigide in tutta Italia che proseguiranno per tutto l'inizio del 2017. Se nei giorni scorsi l'Alta Pressione resisteva sulle regioni settentrionali, infatti, nelle scorse ore si è nettamente ritirata verso nord ovest innescando lo scivolamento di una massa d'aria gelida proveniente da est sull'Europa sudorientale. Una situazione che ha portato già la neve, anche se in prevalenza debole e intermittente, tra le regioni del medio basso Adriatico e del Sud.

Per la notte di Capodanno dunque le condizioni meteo consigliano sicuramente di coprirsi adeguatamente in caso di festeggiamenti all'aperto e soprattutto di stare attenti alle gelate notturne al momento del rientro che risulteranno diffuse e consistenti ovunque. Nel dettaglio, secondo gli esperti del sito il meteo.it, per la giornata del 31 dicembre a parte il freddo avremo bel tempo prevalente in quasi tutta Italia salvo temporanei addensamenti a livello locale. Nubi solo di passaggio al Nordest in mattina e al Sud in nottata, ma con rarissime precipitazioni. Possibilità di nebbie, localmente fitte, sulla Pianura Padana.

Nelle prime ore del 1 gennaio 2017 come detto invece ci saranno gelate estese su molte regioni. Una situazione che interesserà in maniera particolare il Nord, ma si registreranno valori molto vicini allo zero anche sulle pianure del Centro-Sud. Anche i valori massimi delle temperature saranno abbastanza freddi con misure sotto i 10 gradi su gran parte delle regioni, eccetto sulle Isole. Nella giornata di domenica infine cominceranno ad apparire nubi da ovest che però potrebbe portare anche a intense nevicate per i giorni successivi visto che si accompagneranno a nuove incursioni gelide di origine artica.