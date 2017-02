Vladimir Kara-Murza, oppositore russo del Cremlino, è stato ricoverato in condizioni critiche per quello che alcuni suoi compagni definiscono un avvelenamento da “metalli pesanti”, proprio come avvenuto già due anni fa. Le condizioni del 35enne, fino allo scorso anno vicepresidente del partito liberale Parnas, guidato dall'ex primo ministro Mikhail Kassianov, sono state rese note su Facebook dall'avvocato Vadim Prokhorov: “è in coma farmacologico, respira con l'ausilio di macchine ed è sottoposto a una dialisi renale e altre procedure di cura intensiva" ha spiegato. Kara-Murza è anche il coordinatore dell’organizzazione Open Russia dell’ex oligarca Mikhail Khodorkovskij, che ha passato dieci anni in galera per aver osteggiato Vladimir Putin.

I sintomi peraltro rimandando a quanto accadde nel maggio del 2015, quando l’oppositore era stato colpito da un blocco renale. Le analisi avevano poi rivelato tracce di metalli pesanti, in particolar modo manganese. Nell’ultimo periodo Kara-Murza si era fatto promotore di un documentario realizzato dedicato al suo amico Boris Nemtsov, l'ex vice premier russo diventato oppositore del presidente Putin, ucciso nel febbraio del 2015 a due passi dal Cremlino. Kara-Murza già in passato avrebbe ricevuto minacce, tra cui quella del leader ceceno Ramzan Kadyrov, alleato di Putin, tramite un video sul proprio profilo Instagram, nel quale si vede l’ex primo ministro Mikhail Kasyanov e Kara-Murza presi di mira da un cecchino. Secondo alcune voci (mai confermate), Kadyrov potrebbe essere stato coinvolto anche nell’omicidio di Nemtsov.