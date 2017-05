“Vi prego, non buttatela nella spazzatura”. Parole strazianti quelle della donna di 62 anni, vittima di un incidente avvenuto in centro a Messina: un’auto ha investito l’anziana mentre attraversava nella strada lungo la costa all’altezza dell’incrocio con il viale Giostra. La donna aveva al guinzaglio la sua cagnetta che è stato travolto dalla scontro. Purtroppo l’animale – uno Yorkshire al quale la 62enne era legatissima – non è sopravvissuto all’incidente. La donna è stata ferita gravemente alle gambe e trasferita in chirurgia cardiovascolare, ma se la caverà.

Come spiega La Gazzetta del Sud, i fatti sono avvenuti nella mattina di martedì in viale Giostra basso, più precisamente lungo il controviale di destra, nei pressi di una ditta specializzata in accessori per l’illuminazione. Ad un certo punto, un’Audi A4, alla cui guida c’era un uomo di 48 anni, ha centrato la donna con il suo cane, forse durante una manovra di parcheggio. La cagnetta è morta sul colpo sotto gli occhi della donna, che fortunatamente se l’è cavata solo con una ferita alla gamba. La donna si è subito reso conto del destino dell’animale e a lei ha rivolto i pensieri, nonostante la situazione drammatica che la riguardava di persona. Ad un certo punto, si è rivolta ai soccorritori: “Non buttatela via nell’immondizia”, chiaro segno che quella cagnetta era parte della sua famiglia e in quanto tale vorrebbe darle una degna sepoltura. Così una sua parente intervenuta sul luogo dell’incidente, ha raccolto il corpo della bestia e l’ha riposto in una cassettina da portare a casa.