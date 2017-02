Una ragazzina di quattordici anni avrebbe subito violenza da parte di un uomo di sessantadue anni a bordo di uno scuolabus. Tutto sarebbe accaduto nella mattinata di ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove il presunto aggressore è stato fermato per i reati di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni ai danni della minorenne. Da quanto è emerso, la giovane era sola a bordo dell'autobus che prende ogni giorno per andare a scuola quando l’uomo – approfittando appunto dell’assenza di altre persone – avrebbe portato il mezzo in un luogo isolato e, dopo aver bloccato le portiere, avrebbe costretto la quattordicenne a subire baci e palpeggiamenti. L’aggressore avrebbe anche provato a bloccare la ragazzina stringendole le mani al collo ma lei avrebbe reagito e opposto resistenza.

La quattordicenne aggredita e minacciata di morte dell’autista – Dopo le violenze fisiche, l’adolescente sarebbe stata anche minacciata di morte dell’autista dello scuolabus. “Non dire niente a nessuno, neanche alle tue amiche, altrimenti ti ammazzo”, le avrebbe detto per convincerla a tenere per sé l’episodio. Ma lei con coraggio ha subito chiesto aiuto a compagni e insegnanti i quali hanno chiamato le forze dell’ordine. Le successive e rapide indagini della polizia hanno portato, appena poche ore dopo, all’individuazione del sessantaduenne e al successivo fermo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L’episodio è stato reso noto oggi dalla polizia di Barcellona Pozzo di Gotto.