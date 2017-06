Terribile e al momento inspiegabile incidente a Messina. Una ragazza di 19 anni, Simona Celeste, infatti è improvvisamente caduta nel vuoto mentre si trovava al quarto piano di un parcheggio multipiano della città siciliana. Immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118, è stata poi trasportata d'urgenza al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Il fatto risale a venerdì scorso ma solo ora è stato possibile appurare quanto accaduto.

La dinamica alquanto insolita della caduta, infatti, in un primo momento aveva fatto ipotizzare che la giovane donna in realtà fosse stata colpita e schiacciata da un cartellone stradale di una ditta di trasporti staccatosi dalla parete e ritrovato al fianco della 19enne. Così avevano ipotizzato i vigili urbani di Messina subito dopo l'incidente, ma da una successiva analisi delle immagini di una telecamere di sorveglianza piazzata in zona, è emerso invece una dinamica completamente diversa.

Il cartello non si era staccato ma sarebbe stata la ragazza a finire sopra l'insegna cadendo dall'alto del parcheggio. Sulle cause dell'accaduto e sull'esatta dinamica dei fatti indaga ora la polizia locale che è giunta sul posto dopo i soccorsi medici. Sul fatto la locale Procura della Repubblica infatti ha aperto un fascicolo di indagine affidando proprio alla polizia municipale il compito di appurare la causa della caduta.