Almeno diciassette persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella giornata di domenica in Messico. Una trentina di persone, invece, sono rimaste ferite e tra loro – secondo quanto si legge sui media locali che citano il portavoce dei servizi di emergenza – ci sono diversi minorenni. Le persone rimaste coinvolte nel drammatico incidente viaggiavano a bordo di un pullman che è precipitato in un burrone nel sud del Paese. Erano dei pellegrini di ritorno da un raduno religioso nella città di Pijijiapan. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona.

L’autobus distrutto in fondo al burrone – Il veicolo è caduto in un burrone profondo circa 90 metri in una zona montuosa nei pressi della città di Motozintla, nello stato del Chiapas, vicino al confine con il Guatemala. Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare e sul dramma sono in corso le indagini. Le immagini giunte dal luogo dell’incidente mostrano l’autobus completamente distrutto in fondo a un burrone. “Esprimo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime”, ha scritto su Twitter il presidente messicano Enrique Peña Nieto, informato del dramma.