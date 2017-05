Prima qualche confidenza di troppo, poi addirittura avrebbe preso l'abitudine di inviare messaggi alle sue studentesse non sempre dal contenuto neutro e professionale, ma anzi spesso con allusioni pesanti alla sfera sessuale. Per questo un professore di ginnastica di un istituto professionale veneto è stato licenziato in tronco nei giorni scorsi dalla scuola dove insegnava. L'episodio, come racconta il Corriere del veneto, è avvenuto a Vicenza, in un centro di formazione professionale privato a convenzionata con la Regione che forma parrucchieri ed estetisti.

A far scattare il drastico provvedimento le denunce di alcune ragazze adolescenti, tra i 14 e i 17 anni, che frequentano la scuola. Dopo l'ennesimo messaggio, le giovani infatti si sono rivolte alla preside con il telefonino alla mano in cui erano visibili i messaggini del docente. Dopo un primo accertamento sull’accaduto, la dirigerete scolastica quindi ha deciso di prendere provvedimenti: prima si è rivolta alla polizia per avere indicazioni sul da farsi, poi ha parlato con le studentesse coinvolte e i loro genitori ed infine ha convocato il professore, che faceva lezione alle studentesse del corso per parrucchiera, comunicandogli la conclusione del rapporto di lavoro. Sul caso anche la Questura ha avviato una inchiesta, ma secondo l'accusa l'uomo si sarebbe limitato ai messaggi di testo senza arrivare a contatti fisici.