Alla fine questa mattina il portone della chiesa di Grumo Appula (Bari), dove il parroco don Michele Delle Foglie aveva dato appuntamento ai fedeli per celebrare una messa in suffragio del pugliese Rocco Sollecito, boss della ‘ndrangheta ucciso lo scorso maggio in Canada, è rimasto chiuso. L’annunciata messa che già aveva sollevato molte polemiche a quanto pare è saltata e nessuno dei parenti del boss si è presentato in chiesa. Dopo l’ordine del questore e il veto del vescovo, don Delle Foglie – che finora aveva difeso la sua iniziativa parlando di un diritto di tutti i peccatori – avrebbe cambiato idea. “Il parroco, don Michele Delle Foglie, spiritualmente unito ai famigliari residenti in Canada e con il figlio Franco venuto in visita nella nostra cittadina, invita la comunità dei fedeli alla celebrazione di una santa messa in memoria del loro congiunto”, è quanto si leggeva sui manifesti funebri affissi per le strade del paese con i quali si invitavano appunto i fedeli alla messa per il boss.

Il questore ordina di celebrare la messa all’alba – Per motivi di ordine e di sicurezza pubblica il questore di Bari, Carmine Esposito, dopo le polemiche aveva disposto che il rito religioso venisse celebrato alle 6 del mattino in forma strettamente privata (e non alle 18.30 come inizialmente previsto) mentre l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, aveva evidenziato in una lettera indirizzata a don Michele “il grave scandalo” suscitato dall'iniziativa. Un’iniziativa “presa peraltro in modo arbitrario – aveva scritto il religioso – e senza consultare l'Ordinario Diocesano”. Al sacerdote è stato quindi vietato di celebrare il rito pubblico, salvo “provvedimenti disciplinari”. Il vescovo aveva sottolineato la necessità di “tutelare la dignità della Sacra Celebrazione Eucaristica”.