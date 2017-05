Di rientro dal G7 di Taormina la cancelliera tedesca Angela Merkel invoca la necessità di reagire con maggiore coesione europea. “I tempi in cui potevamo fare pienamente affidamento sugli altri sono passati da un bel pezzo, questo ho capito negli ultimi giorni”, è quanto ha spiegato la cancelliera in un discorso tenuto in occasione di una manifestazione politica organizzata dal partito cristiano sociale bavarese (Csu) in un tendone-birreria a Monaco di Baviera. “E questo – ha detto ancora la leader tedesca – è il motivo per cui posso solo dire che noi europei dobbiamo davvero portare il nostro destino nelle nostre mani”. "Tuttavia – ha aggiunto – dobbiamo sapere che dobbiamo lottare noi stessi per il nostro futuro e il nostro destino di europei”. Parole che la Merkel ha pronunciato senza mai nominare direttamente il presidente americano Donald Trump che prima a Bruxelles e poi a Taormina ha criticato i principali alleati dell'Alleanza atlantica e ha rifiutato di approvare l'impegno all'accordo globale sul cambiamento climatico. Al termine del G7 Merkel ha definito “molto difficili, per non dire insoddisfacenti” i risultati dei colloqui tenuti da “sei contro uno”, ossia il presidente americano.

Trump e l’accordo sul clima – Intanto, secondo quanto rivelato dal sito Axios che cita fonti vicine a Trump, l’inquilino della Casa Bianca avrebbe rivelato ad alcuni suoi confidenti, tra cui il numero uno dell'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) Scott Pruitt, di voler abbandonare l'accordo sul clima siglato a Parigi. Pubblicamente, di rientro dal vertice G7, Trump aveva annunciato che avrebbe deciso la prossima settimana se sfilare o meno gli Stati Uniti dall'accordo. La Casa Bianca appare spaccata sul tema: Steve Bannon sarebbe d'accordo sull'uscita mentre Ivanka Trump e Jared Kushner puntano a restare nell'intesa.