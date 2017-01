Tragedia sfiorata a Siniscola, in Sardegna, dove una donna di 62 anni si è vista crollare addosso il soffitto della camera da letto mentre stava dormendo. Il piano superiore della casa in cui viveva è improvvisamente ceduto per cause ancora tutte da analizzare e la sfortunata protagonista, che n quel momento stava dormendo profondamente, è stata letteralmente cosparsa dai calcinacci, alcuni dei quali piuttosto pesanti e dunque potenzialmente molto pericolosi. Il crollo, come spiegano i quotidiani locali, ha riguardato una parte di solaio. I Vigili del fuoco hanno ordinato l'immediata evacuazione dell’appartamento.

La donna, soccorsa da una equipe del 118 e dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dai vigili urbani, è stata trasportata in ospedale a Nuoro. Fortunatamente non versa in gravi condizioni, anche se ha riportato alcune ferite alla testa che ne hanno giustificato il ricovero al nosocomio San Francesco per accertamenti. Il crollo del soffitto sarebbe stato causato da un cedimento strutturale. Non ci sono dubbi che le conseguenze potevano essere assai più gravi.