Nella stessa giornata della morte di un bambino, non vaccinato, a Firenze viene segnalato un altro caso di meningite da meningococco a Chiavari (Genova). Nel reparto di rianimazione all'ospedale S.Martino di Genova c’è una donna peruviana di 34 anni che attualmente sarebbe in condizioni critiche. Lo rende noto la Asl4. La donna, che risiede a Chiavari, si è sentita male la sera di Natale. Inizialmente si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna (Genova) e da qui è stata trasferita in condizioni già critiche a Genova. Per ridurre i rischi di contagio familiari e persone che frequentano la donna e la sua casa sono stati sottoposti a profilassi antibiotica. La Asl 4 di Chiavari fa sapere che non sono invece a rischio i contatti occasionali e cioè coloro che casualmente hanno contattato la donna al di fuori dell'abitazione (ad esempio salutandola o stringendole la mano). Sono in corso indagini di laboratorio per la tipizzazione del meningococco.

Il bambino morto in Toscana – Per quanto riguarda il bambino di 22 mesi morto all’ospedale Meyer di Firenze, il laboratorio di immunologia ha confermato la diagnosi di sepsi da meningococco di tipo C. Il bambino era giunto all'ospedale pediatrico toscano nella tarda serata di ieri a bordo di un'ambulanza dalla Lucchesia in condizioni già disperate. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo il bimbo non ce l'ha fatta. Secondo la direttrice sanitaria dell'ospedale se il bambino fosse stato vaccinato avrebbe potuto salvarsi. Ancora una volta, dunque, è arrivato l’invito ai genitori da parte dell’assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi a rispettare il calendario vaccinale e a fare ai bambini tutte le vaccinazioni necessarie: “E anche gli adulti a vaccinarsi contro il meningococco C”. La morte del bambino di 22 mesi porta a sette i decessi per meningite di tipo C nel 2016. Complessivamente sono stati 60 i casi di meningite C registrati in Toscana dal 2015 a oggi, 31 lo scorso anno e 29 in quello in corso.