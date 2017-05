Un trentaquattrenne di Parma è risultato positivo alla meningite meningococcica. L’uomo è ricoverato dal 2 maggio presso l'Unità operativa Malattie infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e, stando a quanto si legge in una nota dell'Usl e della stessa azienda Ospedaliero-Universitaria, le sue condizioni di salute sono buone. Il paziente, che nella notte del primo maggio aveva iniziato a mostrare i primi sintomi della malattia, attualmente sta seguendo la terapia farmacologica prevista reagendo bene.

A fine aprile ha trascorso con la sua famiglia qualche giorno in un albergo in Toscana – Nella nota diffusa dall’Usl si legge anche che è subito iniziata la profilassi antibiotica ai familiari del trentaquattrenne parmigiano prescritta dai professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Parma, i quali hanno ricostruito, insieme al paziente, i suoi spostamenti e i suoi contatti degli ultimi giorni, prima di risultare positivo alla meningite. Da quanto è emerso l’uomo, insieme alla sua famiglia, a fine aprile ha alloggiato per qualche giorno in un albergo di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Profilassi a familiari e a personale hotel Marina di Pietrasanta – I sanitari hanno ritenuto necessario prescrivere la terapia antibiotica ai soli familiari del paziente a Parma e informare prontamente il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl 5 di Viareggio, che ha già disposto l’avvio della profilassi antibiotica per il personale dell’albergo in cui l’uomo ha trascorso alcuni giorni. Al momento, si legge ancora nella nota, “non sono ritenuti necessari ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica e gli antibiotici prescritti sono ad ampio spettro, in grado quindi di garantire una copertura per tutte le tipologie di meningococco”.