Un bambino di 10 anni è ricoverato all’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per sepsi da meningococco. La presenza del batterio per il bambino, residente sul territorio dell'Asl To4, è stata confermata a Maria Pia Alibrandi, direttore del Servizio igiene e sanità pubblica, che già martedì in presenza del solo sospetto di meningite aveva fatto scattare i protocolli di profilassi previsti per questi casi. Non è però ancora disponibile la tipizzazione del batterio. Intanto gli esperti dell'Asl hanno identificato i contatti stretti del piccolo paziente che hanno avuto contatti con lui nei 10 giorni precedenti alla diagnosi. La profilassi antibiotica, secondo quanto comunicato dall'azienda sanitaria locale, è stata avviata nell'ambito della scuola frequentata dal bambino per 18 compagni di classe e per 7 tra insegnanti e collaboratori scolastici. Inoltre ha interessato i contatti legati all'ambiente di vita che non erano stati già sottoposti a profilassi all'ospedale Regina Margherita, ovvero 6 adulti e 21 bambini. L'Asl sottolinea comunque che i casi di meningite batterica sono di estrema rarità.

Un caso sospetto a Genova: ricoverato un giovane di 24 anni – Oltre al caso di Torino, un altro di sospetta meningite batterica si registra a Genova. Lo rende noto la Regione Liguria. Il paziente è un giovane di ventiquattro anni che è stato ricoverato ieri al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il ragazzo, dopo gli accertamenti del caso, è stato trasferito all’ospedale Galliera, dove si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive in prognosi riservata. L’ospedale di Villa Scassi, come da procedura, ha allertato il Servizio di Igiene Pubblica di Asl3 Genovese, che ha attivato tutte le azioni di profilassi previste per i contatti stretti del paziente.