Era portatore sano di un batterio potenzialmente letale per chi gli stava intorno: il meningococco B. Si è presentato lunedì insieme al figlio negli ambulatori della Croce bianca di Querceta, in Versilia, lamentando problemi respirazione, forte sudorazione, e conati di vomito. Per il medico del 118 e per la squadra della Croce Verde di Forte dei Marmi è scattata la profilassi antibiotica in modo da scongiurare qualsiasi timore di contagio. L'uomo, 53 anni, è stato invece trasferito in una struttura specializzata di Firenze per essere sottoposto a terapie specifiche. Va però detto che se lui è immune da meningite – anche se è ricoverato in una struttura specializzata di Firenze per altre ragioni che nulla avrebbero a che fare con la meningite –gli altri, chi vive con lui e chi gli è stato vicino negli ultimi giorni, probabilmente no.

Ma di “killer silenziosi”, perché dalla malattia sono immuni, ma possono trasmetterla, ce ne sono diversi. “Se consideriamo tutti i ceppi possiamo quantificarli nel 3-4% della popolazione regionale – spiega il professor Gianni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, a Il Tirreno – ma i portatori sani possono esserlo anche per poche settimane, perfino per qualche giorno, dato che in poco tempo generalmente riescono a debellare l’infezione. Non è facile individuarli proprio per questo motivo: oggi sono io, domani sei tu. Non è detto che contagino qualcuno, anche se potenzialmente ognuno di loro può trasmettere il batterio. Per quanto riguarda il meningococco di tipo C, invece – continua Rezza – il periodo in cui una persona diventa effettivamente portatrice sana è più breve. È una dinamica molto più veloce”. Ma per il contagio deve esserci un contatto diretto. “Sì, avviene per via diretta – afferma Rezza – tramite un bacio oppure bevendo dallo stesso bicchiere. Quando un portatore sano viene individuato si fa la profilassi e va vaccinato. Così, poi, non lo è più”.

Secondo i dati dell’Istat il 3-4 per cento dei 3.744.398 toscani è portatore sano: percentuali che corrispondono a 112.000 – 150.000 persone. Si tratterebbe soprattutto di giovanissimi: fra gli 11 e i 20 anni, conferma l’assessore regionale alla salute, Stefania Saccardi. “Abbiamo inviato una lettera alle scuole, li vogliamo far vaccinare tutti”, dice. “I dati preliminari – spiega Francesco Menichetti, primario del dipartimento di malattie infettive dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana – ci dicono che in Toscana per ogni caso di malattia ci sarebbero 25 portatori sani contro i 100 della media nazionale. Serve senz’altro una vaccinazione intensiva e completa nel gruppo degli adolescenti, fino ai 20 anni: così negli altri paesi è stato sconfitto il meningococco C”.