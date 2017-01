Un uomo di 50 anni è morto nelle scorse ore all'ospedale di Vibo Valentia a causa di un'infezione da meningococco. La vittima è Giuseppe Iannazzo, conosciuto nella zona come imprenditore nel mondo della ristorazione e titolare di un ristorante a Lamezia Terme. Il 50enne si era sentito male circa 15 giorni fa e per questo era stato trasportato all'ospedale di Lamezia Terme. Le sue condizioni però erano peggiorate e, dopo un ricovero presso il reparto di rianimazione dell'ospedale lametino, era stato deciso il suo trasferimento nell'unità sanitaria di Malattie infettive dell'ospedale di Vibo Valentia a seguito del diagnosi di meningite.

Il ristoratore è stato sottoposto a tutte le terapie del caso ma nonostante i vari tentativi da parte dei medici per Iannazzo non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto nella mattinata di venerdì scorso, ma la notizia si è appresa soltanto oggi. Iannazzo aveva una società di catering molto conosciuta in zona ed organizzava eventi anche in altre parti della Calabria. Lascia la moglie Francesca e i due figli. Numerosi i messaggio di cordoglio e di affetto degli amici più cari e dei conoscenti sulla sua pagina facebook dopo che la notizia si è diffusa.

Il caso potrebbe creare nuovi allarmismi in Calabria dove da alcuni mesi si assiste ad un boom di richieste di vaccini e conseguenti affollamenti nei centri vaccinali. Per questo il direttore generale dellʼAsp di Catanzaro ha tenuto a precisare che "non c'è nessun allarme" e che "è stata avviata immediatamente la profilassi per chi è venuto in contatto con il paziente, compresi i medici”. "Al momento non c’è alcun allarme. Il numero di casi di infezione da meningococco registrati nella provincia di Catanzaro, e in generale in tutta la Calabria, rientra assolutamente nella media annuale nazionale” ha aggiunto il direttore dellʼAsp.