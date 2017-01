Al Servizio di prevenzione dell’Asl Torino 1 parlano di 150 telefonate al giorno da settimane, ormai; numeri non dissimili da quelli di altri importanti città italiane dove è letteralmente esplosa la psicosi da meningite: solo negli ultimi giorni, dopo i casi registrati soprattutto in Toscana, un vero e proprio esercito di persone si è mobilitato per ottenere il vaccino.

In Lombardia, ad esempio, tra il gennaio e il novembre 2016 7.122 persone, contro i 1.795 dello stesso periodo dell’anno scorso, hanno acquistato il farmaco per vaccinarsi contro la meningite di ceppo B. Il vaccino, immesso sul mercato dal 2013, è il Bexsero e – come spiega il Corriere della Sera – costa 145 euro a confezione. In aumento esponenziale anche gli acquisti del Menveo, che protegge contro il ceppo C: è stata raggiunta quota 1.177 contro i 204 del 2015. Il costo del farmaco è di 99 euro. "È una crescita dettata dalla paura, ma dal punto di vista scientifico incomprensibile: non c’è nessuna epidemia in corso — spiega Maria Gramegna, alla guida degli uffici di Prevenzione della Regione —. È importante che si vaccinino soprattutto i bambini e i pazienti con deficit immunitari".

Quella per la meningite è evidentemente diventata una psicosi: "La percezione del rischio, più forte, è dovuta al rapido decorso della patologia – dice, intervistato dal Mattino, Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità – "Gli anziani farebbero meglio ad aderire alla campagna contro l'influenza che, per problemi correlati, uccide 7-8000 persone all'anno". Secondo Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno di Napoli, "la meningite oggi ha una incidenza più di bassa di dieci anni fa", tuttavia da Roma a Palermo sono migliaia le persone che si sono sottoposte alla profilassi. Ben 500, il 2 e 3 gennaio, nella sola Chieti, in Abruzzo, tanto che nella vicina Lanciano l'affluenza record "ha finito col rallentare e intralciare la programmata attività legata al calendario vaccinale dei più piccoli", avverte l'azienda sanitaria.

Carlo Signorelli, al vertice della Società italiana di igiene e medicina preventiva (Siti), spiega che "risulta un aumento del 70% delle richieste da parte delle Asl nel periodo settembre-dicembre 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015, con un picco del +130% di dosi fornite alle Asl nel mese di dicembre 2016. In queste ultime settimane i casi di meningite registrati hanno fatto notizia, pur non essendo in eccesso rispetto al trend storico. E' insomma scattata una sorta di psicosi accompagnata da una corsa disordinata ai vaccini che però, in vari casi, non è giustificata".