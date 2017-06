Un bambino di 2 anni di Castiglione Messer Marino (Chieti) è ricoverato all’ospedale di Pescara per meningite da meningococco C, "una delle forme più aggressive e potenzialmente contagiose", ricorda la Asl 2. Il piccolo martedì scorso aveva accusato i primi sintomi, con febbre alta e vomito. Portato al pronto soccorso di Vasto in un primo momento, l’aggravarsi delle sua condizioni hanno costretto il suo trasferimento nel nosocomio del capoluogo abruzzese. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno quindi accertato che si tratta di meningite da meningococco C.

Di qui l’attivazione, da parte del Servizio di epidemiologia igiene e sanità pubblica della Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, della campagna di profilassi rivolta ai famigliari e a tutte le altre persone che hanno avuto contatti col piccolo negli ultimi dieci giorni. Si parla di almeno 18 adulti e di 30 bimbi della Scuola materna di Castiglione, frequentata dai fratellini e dove lui stesso aveva partecipato alla feste di fine anno scolastico venerdì 23 giugno. Molti risultano già vaccinati, ma si è deciso comunque di estendere massicciamente la copertura antibiotica e contrastare con la massima efficacia il rischio di contagio. "In tutto sono circa 60 i minori trattati", mentre il totale è pari a un'ottantina di persone, spiegano dalla Asl. Da Pescara, intanto, filtrano buone notizie sulle condizioni del bambino ricoverato, "in miglioramento anche grazie alla tempestività della diagnosi e della terapia: non è più in stato soporoso, e questa mattina ha dialogato con la mamma e con il personale del reparto", conclude la Asl 2.