Nuovo caso di meningite batterica a Genova in appena 48 ore: dopo il tassista di 54 anni, a cui è stata diagnosticata una meningite da meningococco (quella già grave), nella serata di ieri, 12 maggio, un uomo di 67 anni, residente a Rivarolo, è stato ricoverato, al Galliera. Il pensionato, arrivato al pronto soccorso nel tardo pomeriggio in condizioni gravissime e in stato di incoscienza, è stato poi intubato e trasferito in rianimazione, per poi essere sottoposto al trattamento con antibiotici. I primi test sul liquor, il liquido cerebrospinale, hanno confermato le prime ipotesi dei medici: meningite batterica. Già sottoposti a profilassi, la moglie dell'uomo, i volontari della pubblica assistenza e il personale medico che è entrato in contatto con il paziente.

Secondo quanto spiega il Secolo XIX, l’uomo ha cominciato ad avvertire i primi sintomi nella giornata di giovedì: febbre alta, nausea, un fortissimo mal di testa. Inizialmente aveva pensato ad un indisposizione dovuta magari agli sbalzi termici di questo periodo. Invece le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore, finché ha perso i sensi. A questo punto la moglie ha chiamato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Galliera da Riavarolo, per poi essere trasferito nel reparto di rianimazione, dove è ricoverato anche il tassista, e sottoposto alla terapia del caso. Lo staff sanitario si è poi rivolto all’Asl 3, che ha provveduto alla profilassi per scongiurare il contagio alla moglie dell’uomo e ai militi della pubblica assistenza intervenuti per soccorrerlo.