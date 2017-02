Nuovo caso di meningite in Emilia Romagna. Un bambino di un anno è stato portato domenica sera all’ospedale Bufalini di Cesena per un sospetto caso di meningite e le successive analisi hanno confermato che si trattava di un’infezione da meningococco di tipo C. Dalla sera del ricovero, fa sapere l’Ausl della Romagna, le condizioni di salute del bambino sono migliorate e dal reparto di terapia intensiva presto sarà trasferito in quello di pediatria. I familiari e tutte le persone che hanno avuto a che fare con il bambino nei dieci giorni precedenti il ricovero, in totale si tratta di trentaquattro persone, sono state sottoposte alla profilassi antibiotica già tra il pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì 20 febbraio. Il bimbo – ha inoltre fatto sapere l’Azienda sanitaria – “non frequenta nessuna collettività” e non era stato vaccinato per “ragioni anagrafiche”.

Il bambino non era vaccinato perché troppo piccolo – Il meningococco C – ricorda infatti l'Ausl – è uno dei ceppi contenuti nel vaccino antimeningococcico tetravalente che viene offerto ai bambini tra il tredicesimo e il quindicesimo mese e il piccolo paziente ricoverato in ospedale a Cesena ha appena compiuto il suo primo anno di età. Il meningococco è un batterio che generalmente si localizza a livello della gola e non determina nessun tipo di disturbo ma che raramente, in persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, causa malattie importanti quali la setticemia o la meningite. L'infezione si trasmette attraverso la saliva a seguito di contatti interpersonali ravvicinati e prolungati e il tempo di incubazione della malattia è di norma di 3-4 giorni, anche se può variare da 2 a 10.