"Quando mi sono svegliata non riuscivo a credere a mia mamma e a mio marito, le persone di cui mi fido di più nella vita", così la 32enne Melissa Benoit racconta l'incredibile procedura medica a cui è stata sottoposta in un ospedale di Toronto: per sei giorni ha vissuto senza polmoni. La donna canadese, che da tempo soffre di fibrosi cistica, era arrivata in ospedale con una grave infezione polmonare, conseguenza dell’influenza e delle sue condizioni di salute già precarie. Data la situazione è stato necessario trasferirla in terapia intensiva al General Hospital di Toronto dove i medici l'hanno sedata e attaccata a un ventilatore.

"Stava annegando nel sangue che aveva invaso i suoi polmoni ed era chiaro che aveva bisogno di un trapianto immediato" ha chiarito il dottor Atul Humar direttore del programma trapianti dell'ospedale. Per questo i medici hanno deciso di sperimentare per la prima volta un intervento molto rischioso: togliere i polmoni alla paziente e lasciarla con un buco in attesa di un donatore. La 36enne quindi è stata sottoposta a coma farmacologico, le sono stati rimossi i polmoni e poi è stata collegata a due macchinari. Uno che sostituiva i polmoni e un altro che aiutava il suo cuore a pompare regolarmente il sangue. Melissa è rimasta così per sei giorni cioè fino a quando è stato possibile il trapianto grazie a un donatore.

"Quando mi hanno detto che avevo subito il trapianto dei polmoni e che avevo vissuto per sei giorni con una cavità nel mio petto non ci credevo" ha spiegato la 32enne che si è dovuta sottoporre a lunghe sedute di fisioterapia e a un percorso riabilitativo per tornare a camminare dopo mesi a letto. Da ora in poi però dovrà essere continuamente monitorata. "Sono la prima persona al mondo ad avere provato qualcosa di simile. Sarò la prima al mondo a scoprire quanto si può sopravvivere" ha concluso Melissa.