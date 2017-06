in foto: Polizia a Melbourne, Australia (Getty).

Paura terrorismo a Melbourne, in Australia. Un uomo, sospettato di aver tenuto in ostaggio una donna e di aver ucciso un altro uomo, ha chiamato l'emittente televisiva locale Channel 7 interrompendo la trasmissione per dichiarare di aver compiuto quell'attacco in nome dell'Isis. Tutto è cominciato intorno alle quattro del pomeriggio, ora locale, intorno alle otto del mattino in Italia, quando è stata segnalata una grossa esplosione nella zona di Bay Street, sobborgo sul mare della città australiana. Quando la polizia è giunta sul luogo indicato, ha trovato all'ingresso dell'edificio il corpo senza vita di un uomo. Intanto, l'aggressore, barricato all'interno dell'appartamento, ha contattato la stazione tv, confessando alla giornalista: "Questo è l'Isis, questo è per Al Qaeda".

È seguito un conflitto a fuoco con l'uomo armato, durante il quale sono rimasti feriti tre agenti, mentre è morto l'aggressore che, secondo le forze dell'ordine "era già noto alle autorità anti-terrorismo del Paese". All'interno dell'edificio, la polizia ha anche ritrovato una donna tra i 20 e i 30 anni d'età che era stata tenuta in ostaggio. Il primo ministro australiano Daniel Andrews ha espresso la vicinanza agli agenti feriti nel corso dell'operazione.

Tuttavia, le prime notizie che arrivano sulla vicenda sono ancora confuse, dato che l'operazione è ancora in corso e i media locali cercano di fornire aggiornamenti in tempo reale. Intanto, tutta l'area è stata evacuata, i residenti sono stati allontanati e gli inquirenti sono al lavoro per capire se si tratti effettivamente di un evento legato al terrorismo. Non è chiaro neppure il motivo che abbia scatenato la sparatoria. Anche le informazioni sull'identità dell'uomo saranno rivelate, e' stato precisato, "quanto opportuno".