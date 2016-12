Un prestito durato sessantatré anni. Qualche giorno fa una donna inglese ha ritrovato in casa sua un romanzo datato. Osservandolo meglio, si è resa conto che sulla prima pagina c'era scritta una data: 1953. Non si trattava, però, dell'anno di pubblicazione, bensì di quello del prestito. La donna oggi settantenne aveva preso quel volume in biblioteca ben sessantatré anni fa, mentre studiava in un istituto nella contea inglese di Norfolk. Un tempo lunghissimo, durante il quale si era dimenticata di avere in casa l'opera di Robert Louis Stevenson intitolata "In viaggio con un asino nelle Cévennes". L'anziana l'ha scoperto per caso, mentre faceva ordine tra scatole e scartoffie: il libro è sbucato fuori, e ha notato sulla prima pagina il timbro della biblioteca della North High School Walsham.

Così, la settantenne ha deciso di restituirlo, seppur con ritardo. "In genere non perdiamo libri, negli anni è avvenuto un paio di volte perchè sono rimasti inavvertitamente nelle mani dagli studenti. La signora che ha riportato il libro di Stevenson si è scusata per non averlo fatto prima, ma meglio tardi che mai", ha spiegato Liz Sawyer, la bibliotecaria che ha ricevuto l'opera dall'anziana.

La fortuna della vecchina è stata che biblioteca della North High School Walsham non prevede multe per i ritardatari che restituiscono i libri. In altri casi, invece, il conto che hanno dovuto saldare altri sbadati lettori è stato piuttosto salato. Nel 2002, ad esempio, una donna ha riportato un volume alla biblioteca pubblica di Kewanee, nell’Illinois con quarantasette anni di ritardo, ed è stata costretta a pagare una multa di 345,14 dollari. Un'altra signora neozelandese, invece, la scorsa primavera ha riportato un libro dopo sessantasette anni alla biblioteca di Auckland. Per lei nessuna ammenda, nonostante fosse prevista una multa di 24.605 dollari, che la signora ha evitato grazie alla commozione dell'operatore di turno per la sua passione per la lettura.