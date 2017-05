Non le ha detto che era malata di un cancro allo stato terminale per non rovinarle la vacanza su una nave da crociera. Un medico australiano ha raccontato ai quotidiani per quale ragione deciso di omettere a Jenny Scott che era malata e che sarebbe molto presto morta: il dottor David Barnes ha quindi spiegato che a suo parere il decesso molto probabilmente non sarebbe stato causato dal tumore, bensì da un improvviso soffocamento a causa della tosse di cui soffriva la donna.

Il medico ha spiegato ai quotidiani australiani di aver preferito attendere che la signora Scott rientrasse da una vacanza in crociera prima di informarla dei risultati di alcuni esami ai quali la donna si era sottoposta, nella convinzione che la malattia era a uno stadio così avanzato e grave che sarebbe stato del tutto inutile "rovinarle una vacanza" che assai probabilmente sarebbe stata anche l'ultima della sua vita.

Peccato che proprio mentre si godeva il viaggio Jenny Scott si sarebbe ammalata di una violentissima forma influenzale: ricoverata a bordo della nave e visitata dai medici, sono stati proprio loro a diagnosticarle un tumore allo stato terminale. Il cancro aveva ormai devastato i suoi polmoni per espandersi anche in altri organi vitali.