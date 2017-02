Il dirigente del comune di Lecce Giovanni Scrimieri è stato sospeso per un anno dal suo incarico con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità: l'uomo avrebbe chiesto mazzette per velocizzare e portare a buon fine le pratiche di consulenza ipotecaria iscritte alla Conservatoria del registro degli immobili del comune salentino. Il reato per cui è accusato è stato introdotto nel Codice Penale nel 2015. La magistratura, inoltre, indaga in merito alla posizione di 11 segretari comunali e 6 funzionari di uffici tecnici comunali, che lavoravano in 29 paesi della provincia di Lecce e – come Scrimieri – si sarebbero piegati al sistema delle bustarelle. E' proprio nelle buste gialle, centinaia delle quali sono state rinvenute nella casa di Scrimieri, che i poliziotti della Digos hanno trovato, sei mesi fa, le somme che sarebbero state versate dagli utenti della Conservatoria per accelerare le pratiche.

Nel momento della perquisizione sono stati trovati 19mila euro ma si stima che per ogni pratica venisse pagata una mazzetta di circa 300-350 euro e che, venendo evase centinaia di pratiche all'anno, il giro di mazzette si aggirasse su cifre ben più elevate. Il funzionario pubblico è stato incastrato grazie a un'attenta attività investigativa – scaturita dalla denuncia di una cittadina a cui era stato chiesto di versare una somma extra – basata su riscontri documentali ma anche su intercettazioni telefoniche e riperse video. Anche il passaggio di bustarelle è stato documentato. Per concretizzare al meglio la sua attività illecita – secondo gli inquirenti – il dirigente avrebbe utilizzato come copertura l'agenzia di disbrigo pratiche della convivente, la quale tuttavia sarebbe stata all'oscuro di tutto.