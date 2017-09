Classe 1980, americana, Mayra Rosales un tempo era la donna più grassa del mondo: 540kg. La sua mole gigantesca l’aveva portata nel 2008 ad ribattezzata “Half-Ton Killer”: era stata infatti accusata dell’omicidio del nipotino Eliseo, di appena due anni, schiacciato sotto il proprio peso. Si era poi scoperto che la ragazza in realtà aveva solo cercato di coprire la sorella, madre del piccolo, che aveva colpito in testa il figlio con una spazzola in un raptus di rabbia, uccidendolo. Da allora la trasformazione di Mayra è stata straordinaria: “Ero morta, avevo smesso di vivere. Il cibo era l’uno motivo per vivere. Ora non ho più problemi di salute. Il colesterolo non è alto, il diabete è sparito, non soffro di pressione alta”. Dopo 11 interventi chirurgici, anni di dieta estrema, palestra, allenamento e ricostruzioni plastiche Mayra oggi è un’altra persona: oggi pesa circa 90 chili, nel 2010 ne pesava 450 in più.

Proprio quel drammatico episodio di cronaca contribuì al suo radicale cambiamento. Dopo l’assoluzione, Mayra decise che doveva dare una svolta alla propria vita: non solo per sé stessa, ma anche per gli altri: in particolare gli altri figli della sorella Jamie, che le sono stati affidati dal tribunale dei minori dopo l’arresto della donna. Una decisione nient’affatto facile, dato che ormai pesava oltre mezzo quintale all’epoca: la donna non erano neanche in grado di alzarsi dal letto da sola e per farla uscire di casa era stato necessario abbattere una parete. C’è voluto invece un furgone per portarla via.

Non è stato facile per Mayra arrivare dov’è ora. Su Facebook e su Twitter, la donna, che vive a Houston, ha pubblicato tutte le immagini dei risultati raggiunti nel tempo ed è diventata una vera e propria stella dei social nel corso degli anni. Su di lei è stato realizzato anche un documentario. Ora Marya ha un fidanzato e si gode quella vita che mezza tonnellata fa le sembrava solo un’utopia.