"Il Parlamento britannico voterà sull'accordo finale emerso dai negoziati sulla Brexit". Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May, mettendo sul piatto così i piani del governo conservatore in un discorso alla Lancaster House di Londra. "Vogliamo – ha aggiunto May – una nuova ed equa partnership tra un Regno Unito globale indipendente e che si autogoverni e i nostri amici e alleati in Ue, non una membership parziale nell'Unione europea".

La premier britannica ha spiegato di non volere "che l'Unione europea si smembri ma da parte dell'Ue", ma che "è mancata la flessibilità nei confronti di Londra e i britannici se ne sono accorti". May ha quindi definito questa una "lezione anche per l'Ue se vuole avere successo".

Il 23 giugno, giorno del voto sulla Brexit, "non è stato il momento in cui ci siamo ritirati dal mondo. Ma il momento in cui abbiamo deciso di costruire una Gran Bretagna veramente mondiale. Stiamo pianificando di riunire il vertice del Commonwealth", ha spiegato il primo ministro, ricordando che i cittadini della Gran Bretagna "hanno votato per forgiare un futuro migliore per il nostro Paese. Hanno votato per uscire dall'Unione europea ed abbracciare il mondo".