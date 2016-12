Maxi-sequestro di Capodanno: Gdf confisca oltre 6 milioni di botti cinesi illegali

I petardi illegali, importati e distribuiti da un azienda cinese con sede in provincia di Viterbo, sono stati scoperti e sequestrati dalla Gdf in seguito a un'inchiesta partita pochi giorni fa. Per i botti già distribuiti a vari rivenditori dislocati in tutto il territorio nazionale è stato invece disposto l'immediato ritiro dal mercato.